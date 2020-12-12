Üzerine kepçe devrilen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen olayda zeminin kayganlaşması sonucu devrilen kepçenin operatörü kendini kurtarmak için kepçeden atladı. Üzerine devrilen kepçenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir şantiyede hafriyat kazma çalışmasında bulunan kepçe kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Operatör Zeki Coşkun (42), kepçenin devrileceğini anladığı an atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı ancak kepçe talihsiz adamın üzerine devrildi.

Olay yerine gelen ekipler genç adamın cansız bedenini tonlarca ağırlıktaki kepçenin altından çıkararak morga kaldırdı.