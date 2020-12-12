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'da 103 kilo eroin maddesi ele geçirildi

'da polis ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine park halindeki bir araçta yapılan aramada 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 12.12.2020 12:35 ABONE OL
Van'da 103 kilo eroin maddesi ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, avan merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla d vam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen bir araçta yapılan detaylı aramada; 200 paket halinde toplam 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli şahsın tespiti ve yakalaması için çalışma başlatıldı.

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Van'da 103 kilo eroin maddesi ele geçirildi
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