'Yardım edeilim' dediler 1 milyon liralık ziynet çaldılar!

Bağcılar'da 3 şüpheli kadın, poşetlerini taşıyarak evine kadar girdikleri yaşlı bir adamın 1 milyon lira değerindeki nakit para ve altınını çaldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde 9 Aralık Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: 90 yaşındaki Tevfik Özer ev ihtiyaçlarını karşılamak için sokak üzerinde bulunan bir markete girdi. O sırada yaşlı adamı izleyen bir kadın, Özer'in yanına gelerek poşetlerini taşımaya yardım etmek istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Özer, alışverişini tamamlayıp evine doğru yola koyuldu. O sırada, yaşlı adamın poşetini taşıyan kadının yanına 2 kadın daha geldi. Özer evinin önüne gelince poşetleri taşıyan kadınlara teşekkür etti. Kadınlar ise yaşlı adama dönerek 'senin eşini tanıyoruz, bir çay içip kalkarız' diyerek yaşlı adamla beraber eve girdi. Şüpheliler, içlerinden birisinin evde bulunan altınları çantasına koyup çalmasının ardından kayıplara karıştı.

BİR ANDA 3 KİŞİ OLDULAR

Yaşadıklarını anlatan Tevfik Özer "Markette alışveriş yapıyordum. Poşetler elimde birikince bir kadın yanıma geldi ve yardım etmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Beraber eve dönüyorduk. O sırada kadının yanına 2 kişi daha geldi. Eve geldik. Benimle beraber 5 kat yukarı çıkıp poşetlerimi bıraktılar. Ben de teşekkür ettim. Gitmelerini beklerken eşim Nadire'yi tanıdıklarını ve bir bardak çay içip kalkacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"MİSAFİR GETİRDİM HANIM"

Poşetlerini taşıyan kadınları, eşinin arkadaşı olduğunu düşünerek içeri davet eden Özer "Kadınlar çay içmek isteyince ben de kıramadım, Nadire'nin arkadaşlarıdır sandım. Eşim kapıyı açtı. Ben de o sırada 'Misafir getirdim hanım' dedi. Meğerse Nadire de, içeri giren kadınları tanımıyormuş. Benim tanıdığımı sanıp ses etmemiş" dedi.

NAMAZ KILACAĞIM DİYEREK SOYGUN YAPTI

Kadınları içeri girmesiyle eşi Nadire'ye çay hazırlamasını rica ettiğini belirten yaşlı adam "Kadınlar içeri girince Nadire'ye çay getirmesini rica ettim. O sırada içlerinden birisi namaz kılmak istediğini söyledi ben de onu evdeki boş bir odaya yönlendirdim. Kadınlardan biri benim bulunduğum odada, diğeri ise Nadire'nin yanında bekliyordu. Ne olduysa bu anda olmuş. Diğer kadınlar bizi oyalarken, namaz kılacağım diyen kadın, girdiği odadaki dolapları karıştırıp birikimlerimizi sakladığımız çantayı bulmuş" diye konuştu.

YILLARIN BİRİKİMİ SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

Özer "Çay içmek için namaz kılmaya giden kadını bekliyorduk. Odadan çıktı ve işe geç kaldık diyerek apar topar ayakkabılarını giymeye başladı. Biz ne oluyor diyemeden, diğer kadınlar da hazırlanıp çıktı. Bir şeylerin ters gittiğini o anladık. 36 bin Euro, 700 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyamız vardı. Hepsini alıp gitmişler. Yıllarca çalışıp kazandığımız birikimimiz heba oldu" dedi.