Yol kesip silahlı gasp yapan 5 kişi yakalandı

İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde, 10 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, H.A aracı ile seyir halindeyken, önünün keserek aracını durdurduğu iddia edilen 5 kişi, kendisine silah çekti. Üzerinde bulunan değerli eşyaları alıp, hesabından kendi hesaplarına zorla para aktardı. Ardından da aracını da gasp ederek olay yerinden ayrıldılar. H.A'nın durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

5 ZANLIDA YAKALANDI

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu MOBESE, güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında olayın zanlıları olarak tespit edilen U.Y, E.T, N.E., M.K. ve M.Y. İzmit'te düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.