1 milyon liralık şantaj davası

İŞ insanı Ümit Arıkan'dan şantajla 1 milyon lira istediği iddia edilen sunucu Neşe Sapmaz ve şantaja aracılık eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında dava açıldı. Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikâyetinden vazgeçince, Arıkan beraat etti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Hazinedar "Maçta Ümit Bey'e 'Neşe senden 1 milyon lira istiyor' gibi bir söylemim olmadı" diye konuştu.Neşe Sapmaz alınan ifadesinde, "Ümit, bana taciz içerikli mesajlar göndermişti. Şikâyetçi oldum. Çalıştığım kanalla aramda sıkıntı olmasın diye iyi niyetli olarak şikâyetimden vazgeçtim. Beni arkadaşları korkuttu. Hakkında düzmece haberler yaptırır dedi. Fakat sonra para aldığım ve bu nedenle şikayetimden vazgeçtiğim konuşulmaya başlandı. İtibarımı düşünüp rahatsız oldum. Murat Hazinedar tamamen iyi niyetli olarak olaya müdahil oldu" dedi. Sapmaz ile Hazinedar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Arıkan'a şantaj yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis ve 5'er bin güne kadar adlî para cezası talebiyle dava açıldı.