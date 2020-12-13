185 yıllık çınar koruma altında!

İstanbul Çengelköy İskele Meydanı'nda bulunan 185 yaşındaki çınar ağacı 2017 yılında, köklerinin zayıflaması sonucu fırtınaya dayanamamış ve devrilmişti. Bu devrilmenin ardından çınar ağacı kök tutması için yerine dikilmişti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ağacın koruma altında olduğunu duyurdu.





"ÇENGELKÖY'DE 185 YILLIK BİR HAFIZA, KORUMAMIZ ALTINDA."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından "Nasıl başladı?", "Nasıl Bitti?" diyerek devrilen ve dikilen çınar ağacının fotoğraflarını paylaştı. Türkmen, "Çengelköy'de 185 yıllık bir hafıza. Deniz suyu ile zayıflayan kökleri fırtınada dayanamayıp devrilmişti. Korumamız altında. Yüzlerce yıl daha gölgesinden nasiplenebilmek duasıyla..." dedi.