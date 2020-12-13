Alkol alıp kokoreç yemeye gidince olanlar oldu

Bursa'da sokağa çıkış kısıtlamasına aldırış etmeyen Ahmet K. Çok miktarda alkol tükettikten sonra direksiyon başına geçerek kokoreç yemeye gitti. Ancak karşında, sivil trafik polisleri bulan sürücü 160 promil alkollü çıktı. Sokağa çıkma izin belgesini gösteren sürücü karakola götürüldü.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir kokoreççinin önünden hareket eden 16 KPE 47 plakalı aracı takibe alan sivil trafik polisleri, aracı Millet Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan sürücü Ahmet K. (30), esnaf olduğunu söyleyerek izin belgesini gösterdi. Ancak Ahmet K.'nin alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri araçtan inmesini istedi. Alkolmetreye üfleyen Ahmet K'nin 160 promil alkollü olduğu belirlendi.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Sokağa çıkmak için izin belgem var. Canım kokoreç çekti, alkolün etkisiyle yanlışlıkla evden çıktım. Eve dönerken polis yakaladı ve ceza kesti. Sıkıntı yok, devletimizin kestiği cezaları ödüyorum." dedi.

Kısıtlamayı ihlal etti yakalandı

Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti