Ankara’dan Karabük’e yardım eli uzandı

Burs, gıda yardımları, hayır çarşısı gibi birçok alanda Ankara'da yaşayan Karabüklülere başkentte destek olan Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK), ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı da unutmayarak üyeleri arasında başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere toplanan giyim malzemelerini Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettiler.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KAR-VAK tarafından temin edilerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gönderilen giyim malzemelerinin adetleri ve türleri hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'dan bilgi aldı. Gürel, "İlimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere gönderilen giyim malzemelerinin temin edilmesinde organize ve öncülük eden başta Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Eski TBMM Başkanı, KAR-VAK Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin olmak üzere KAR-VAK Yönetim Kurulu Başkanı AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm üyelerine ve destek olan herkese Karabüklü hemşerilerim adına teşekkür ederim." diye konuştu.

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