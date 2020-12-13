Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S'yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi.Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.