Aşırı yağış uyarısı son dakika geldi! Pazartesi günü o illerde fırtına, dolu, kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmin raporunda Pazartesi günü için yurt genelinde birçok ile aşırı yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı ifade edilirken yayımlanan raporda çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, sel ve su baskını gibi hadiselere karşı vatandaşlar uyarıldı. Hava durumu değerlendirmelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı ifade edildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu…

DİKKAT! METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI YAPILDI…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük yayımladığı hava durumu değerledirmelerinde kar, dolu, fırtına, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülkenin büyük bir kısmının haftanın ilk gününde de etkili olacağını ifade eden MGM, aşırı yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi…