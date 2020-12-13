Ava çıkan genç kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Mesut Arabacı, hafta sonunu ailesini de yanına alıp memleketi olan Çan'a bağlı Emeşe Köyü'ne gitti. Bir süre sonra tek başına ava çıkan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dönmeyince ailesi merak edip Jandarmaya bilgi verdi.

Sabaha kadar süren aramalarda Arabacı'nın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre Mesut Arabacı'nın kalp krizi geçirdiği belirlenirken, genç adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mesut Arabacı'nın ölümü yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma sürüyor.