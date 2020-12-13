Belediye Başkanı kendi eli ile sokak hayvanlarını besledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın sokağa çıkma yasağı ve kış ayı nedeniyle sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarını kendi eli ile besledi.

Akın, "Bu hayvanlar bize Allah'ın emaneti. Bir başkanın görev sadece o şehrin alt ve üst yapıları ile ilgilenmek değil. Bartın halkına en iyi yaşam alanı sunmak, onların sosyal ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için proje üretip uygulamaya geçirmesi de görevleri arasında. Biz Bartın Belediyesi olarak sadece hemşerilerime değil, bu şehir de yaşayan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyoruz. Onların başta barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, hayatlarını sürdürmek için gerekli yiyecek desteği de yapıyoruz. Adı üzerinde Belediye Başkanı demek 'Şehri Emin' yanı o şehrin en güvenilir ve yardım eli uzatan insanı demek. Sağ olsunlar Bartın halkı gerçekten merhametli ve iyiliksever bir halk. Sokalar da yaşayan sokak hayvanlarına bakıyorlar, evlerinin önlerine sokaklara koydukları yemek ve su ile aç, susuz kalmamalarını sağlıyorlar. Belediye olarak bizde bölgenin en iyi hayvan barınağına sahibiz. Burada onları tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Özellikle İnkumu tatil bölgesindeki hayvanları zaman zaman beslediklerini belirten Akın "Belediye olarak il merkezindeki sokak hayvanlarına halkımız ile bakıyoruz. Ama tatil bölgesi olan yaz dönemi boyunca yazlıkların bulunduğu, bu bölgemizdeki yazlıkçıların gitmesi ile yiyecek bulmak ta zorlanan sokak hayvanlarımız var, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yanında serçeler, güvercinlerde yiyecek bulmakta zorlanıyor. Belediye olarak buradaki hayvanlara da sahip çıkalım istedik. Sokağa çıkma yasağı ve kış nedeniyle geldik buradaki hayvanlara yiyecek bıraktık. Ekiplerimiz zaman zaman gelip buraya kedi ve köpekler için mama, kuşlar için çeşitli yemler bırakmaya devam edecek. Belediye olarak sokak hayvanlarına ve aç kalan hayvanlara sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Akın ve diğer görevliler hayvanların rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlara yiyecek bıraktılar.

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