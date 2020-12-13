Bugün bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 13 Aralık market çalışma saatleri ile marketler kaça kadar açık?

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI? 12-13 ARALIK A101, ŞOK, BİM VE MİGROS MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.