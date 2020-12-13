Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumanların gökyüzünü kapladı. Alışveriş merkezinin kapalı olmasıyla bir facianın önüne geçti.

Bursa'da alışveriş merkezinde yangın | Video

Giyim eşyalarının satıldığı bir alışveriş merkezinde işyerlerinin kapatılmasına kısa bir süre kala yangın çıktı. Bulutların gökyüzünü kapladığı ve şehrin her yerinden görülen yangında can kaybının olmadığı bildirildi. 5 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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