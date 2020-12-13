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’da alışveriş merkezinde

’da şehir merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın korkuturken, alışveriş merkezinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:02 Son Güncelleme: 13.12.2020 17:38 ABONE OL
Bursa’da alışveriş merkezinde yangın

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumanların gökyüzünü kapladı. Alışveriş merkezinin kapalı olmasıyla bir facianın önüne geçti.

Bursa'da alışveriş merkezinde yangın | Video

Giyim eşyalarının satıldığı bir alışveriş merkezinde işyerlerinin kapatılmasına kısa bir süre kala yangın çıktı. Bulutların gökyüzünü kapladığı ve şehrin her yerinden görülen yangında can kaybının olmadığı bildirildi. 5 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bursa’da alışveriş merkezinde yangın
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