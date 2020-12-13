Caddelerdeki dezenfekte ediliyor

Koronavirüs'e karşı ilçe genelinde aldığı önlemlerle yoğun mesaisine devam eden İskenderun Belediyesi ,tedbirleri elden bırakmıyor.

Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ,ilçe genelinde periyodik bir şekilde sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Karayılan,Azganlık,Sarıseki ,Denizciler ve Bekbele'de dezenfektan aracı ile caddelerin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR PERİYODİK YAPILIYOR

Koronavirüs ile mücadeleye ara vermeden devem ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bir yandan testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın evlerinde dezenfekte çalışmaları yaparken diğer bir yandan dezenfektan aracı ile caddelerde ve sokaklarımızda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.Bir diğer ekibimiz ise kamu,kurum,hastane ve farklı noktalarda dezenfekte çalışmaları yapıyor "dedi.

HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Tosyalı,"Halkımızın sağlığı her şeyden önemli.Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz 7/24 görev başında.Çalışmalarımız aralıksız devam edecek.Bu günler geçecek.Güzel günler tekrar gelecek.Birlikte başaracağız" diye konuştu.

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