Can dostlar unutulmadı

Hatay'da Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Zabıta ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için özel olarak tavuk kırıntı pişirerek, ilçenin birçok farklı noktasında sokak hayvanlarını tavuk kırıntı ve mama ile beslediler.

Zor bir süreç geçirdiklerini ve bu süreçte sokak hayvanlarını da düşündüklerini belirten Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Sokağa çıkma yasağı süresince can dostlarımızı unutmadık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ilçemiz sınırları içerisinde birçok farklı noktada etli kırıntı pişirerek, kırıntı ve mama ile can dostlarımızı besledik. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen can dostlarımızın beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak vicdanı olan her vatandaşımızın görevidir."diye konuştu.

