Çelik kasa hırsızları uyuşturucuyla yakalandı

Kocaeli Gölcük ilçesinde, 29 Kasım'da meydana gelen olayda, bir eve giren hırsızlar, içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Olayı fark ederek polise ihbarda bulunulması sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili yapmış oldukları MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce de benzer suçlardan sabıkalı olan kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatan Kocaeli polisi şüphelilerin Diyarbakır, Bursa ve İstanbul illerinde olduğunu belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 ayrı suç kaydı bulunan M.A., 3 ayrı suç kaydı bulunan S.C. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEN 1 KİLO 620 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan M.A. isimli zanlının kalmış olduğu adreste yapılan aramada 1 kilo 620 gram skunk ismi verilen uyuşturucu madde ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. M.A ile aynı evde bulunan M.Ç ve Ş.Y isimli şahıslar da gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişide Kocaeli Adliyesine sevk edildi.