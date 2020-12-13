İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Ocakbaşı restoran içerisinden cep telefonu çalındı.

Cep telefonunu böyle çalmıştı! Kısa sürede yakalandı | Video

Soruşturma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin cep telefonunu çalma ve kaçma anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. B.M. (17) isimli şüpheli, Fatih İlçesi'ne bağlı İskenderpaşa Mahallesi üzerinde yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.