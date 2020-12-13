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Cep telefonunu böyle çalmıştı! Kısa sürede yakalandı

Polisleri, Halkalı’da girdiği bir Ocakbaşı restoran içerisinden cep telefonu çalan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin cep telefonunu çalma ve kaçma anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 13.12.2020 12:54 ABONE OL
Cep telefonunu böyle çalmıştı! Kısa sürede yakalandı

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Ocakbaşı restoran içerisinden cep telefonu çalındı.

Cep telefonunu böyle çalmıştı! Kısa sürede yakalandı | Video

Soruşturma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hemen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin cep telefonunu çalma ve kaçma anları güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. B.M. (17) isimli şüpheli, Fatih İlçesi'ne bağlı İskenderpaşa Mahallesi üzerinde yakalandı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

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Cep telefonunu böyle çalmıştı! Kısa sürede yakalandı
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