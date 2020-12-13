Cinayetle biten çatışmaya çifte tutuklama... Hastane çevresinde yakalanmışlardı

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren ve silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışma 11 Aralık Cuma günü saat 16.30 sıralarında Avcılar İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi E-5 Yan Yol üzerinde meydana gelmişti. Dört araçla çatışmaya giren kişilerin açtığı ateşle 27 yaşındaki Yunus E. yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, cinayetle sonuçlanan çatışmayla ilgili soruşturma açtı. Olay yerindeki incelemelerde olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ele geçirildi. Olaya karıştıkları saptanan şüphelilerden 2'si ve silahı saklamak üzere teslim aldığı iddia edilen bir kişi, yaşamını kaybeden Yunus E.'nin kaldırıldığı hastanenin çevresinde yakalanmıştı.

Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada | Video

Olayda kullanılan üçüncü tabanca ise Avcılar İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'nde bir kuaför salonunda ele geçirilmişti. İki tarafın arasındaki silahlı çatışmanın; tarafların arasındaki alacak-verecek meselesinden dolayı geçmişte oluşan husumet sonucu yaşandığı ortaya çıkmış, şüphelilerden silahı saklamak için teslim aldığı iddia edilen Osman A., İstanbul Emniyeti'nde serbest bırakılmış, gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edilmişti. Tarık C., Ahmet E. ve Mertcan A. isimli üç şüpheli savcılıktan serbest kaldı. Ali K. ve Amin A. isimli iki şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler de adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Silahlı çatışma güvenlik kamera görüntülerine böyle yansımıştı.