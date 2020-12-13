Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük projenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik." dedi.

2050 Yılı'na kadar Gaziantep'in içme suyu sorununu çözecek 'Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin açılışı için Gaziantep'e gelen gazeteci, yazar ve medya mensupları Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret ederek, kampüs turu yaptı.

Kalyon Holding'in projesini üstlendiği projenin açılışından sonra, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile birlikte HKÜ'yü ziyaret eden gazeteci, yazar ve medya mensuplarından oluşan heyet, HKÜ kampüsündeki; Golf Sahasını, HKÜ Radyosunu, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezini, Fakülte Binalarını, Gösteri ve Sanat Merkezini, Kongre ve Kültür Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

GAZETECİLER SORDU, DERELİ YANITLADI

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli heyeti makamında ağırladı. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Dereli, HKÜ'nün yenilikçi ve inovasyon ağırlıklı yönlerinden bahsetti. Ziyaret kapsamında kampüse gelen gazeteci ve köşe yazarları, sorularını yöneltti.

HKÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sıralamasında, vakıf üniversiteleri arasında 8. tüm üniversiteler arasında ise 31. sırada yer aldığını gazetecilere söyleyen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli; "TÜBİTAK tarafından her yıl açıklanan endekste üniversiteler bu yıl; 'bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'işbirliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere dört boyutta ve 22 gösterge ele alınarak değerlendirildi. Açıklanan endekste HKÜ; girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversiteler arasında geçen yılki sıralamanın üzerine çıkarak başarı grafiğini yükseltti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan 'Mezunları en hızlı iş bulabilen üniversiteler sıralamasında' da HKÜ, Vakıf Üniversiteleri arasında 9. sırada yer alarak, eğitim-öğretim kalitesini de ispatladı" dedi.

HKÜ'ye her alanda tam not veren heyet, ziyaret sonunda, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonrası gazeteci İdris Kardaş'ın sosyal medya hesabından Hasan Kalyoncu Üniversitesi Golf sahasında yaptığı başarısız bir atışını paylaşması sosyal medyada takipçilerini gülümsetti. Profesyonel turnuvalara katılan AB eski Bakanı ve Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış da bu paylaşıma kendi golf atışıyla karşılık verdi. İkili arasında esprili düello tartışması yaşandı.