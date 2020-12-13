Cumhurbaşkanı Erdoğan ile online İl Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısı'na AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir de katıldı.

Online düzenlenen toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Ellibeş, "Milletin partisi olan AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte fedakârlık yaparak çok çalışacağız. Bunun için teşkilatımızın bütün kademelerine görevler düşüyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyada dengeleri belirleyen bir ülke kalan Türkiye'nin aydınlık yarınları için buna mecburuz" dedi.