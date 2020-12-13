Doktorlar yaşamaz derken hayata tutundu: İşte Deniz'in mucizesi!

Çanakkale'de özel bir fen lisesinde okuyan Deniz Bilge 2017 yılında lise son sınıf öğrencisi iken dil eğitimi için Almanya'ya gitti. O tarihte 17 yaşında olan Deniz Bilge, 3 haftalık program kapsamında gittiği Almanya'nın Münih şehrinde eğitiminin tamamlanmasına 3 gün kala kaza geçirdi. Okul çıkışı yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı.

"YÜRÜYEMEZ" DEDİLER

Hastaneye getirildiğinde beyninin sol kısmına ağır darbe alan Deniz için doktorlar seferber oldu. 3 ay komada kalan Deniz Bilge için doktorlar 'yaşamaz, yürüyemez' dediler. Ama o yılmadı ve hayata tutundu. Uzun süre fizyoterapi tedavisi gören Bilge, önce yürümeye sonra kollarını hareket ettirmeye başladı. Beyninin sol kısmında büyük hasar oluşan Deniz Bilge'nin sayısal hafızasının zarar gördüğü belirlendi. Ailesi ile Türkiye'ye dönen Deniz Bilge sayısal hafızası zarar gördüğü için çok sevdiği Fen Lisesi'nden ve arkadaşlarından ayrılıp Çanakkale Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptı. Tüm zorluklara rağmen okulundan dereceyle mezun oldu.

HUKUK FAKÜLTESİNİ İSTİYOR

Eğitim hayatına üniversitede devam etmek isteyen Bilge, "Hastaneden çıkmam bile imkansızdı. Doktorların ne dediğini anlamıyordum fakat bir şeylerin ters gittiğini farkındaydım. Doktorlar aileme ölebileceğimi bile söylemişler. Uzun bir süre tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettirdim. Ama egzersizlerle yürümeyi başardım. Şimdi ise en büyük hayalim üniversiteyi kazanmak. Sayısal hafızamı yitirmeme rağmen bunun da üstesinden geleceğime inanıyorum" dedi. Tekstil mühendisi olan anne Yeşim Topaloğlu, oğlunun hayata tutunduğunu belirterek, "O bir mucizeyi başardı. Çok istediği üniversiteyi de kazanacağına inanıyorum" dedi.

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