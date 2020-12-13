Diyarbakır ‘şivesi’ ile Koronavirüs uyarısı!

Türkiye'de Koronavirüs ile sağlık alanında mücadele devam ederken, belediyelerde haya geçirdikleri farklı uygulamalar ile mücadelesini sürdürüyor.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, insanların evde kalması için uyarı niteliğinde projeleri hayata geçiriyor. Belediye kentin işlek parklarında insanları Diyarbakır'a has şivesi ile uyarılarda bulunuyor. Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede özel bir hastanenin yanında yer alan Ekin Park'taki binaların duvarına "Nelet Gele Bele Koronavirüse", "Hani Evde Kalidın", "Evde Kaliysen Yoksa Yoğ" diye yazarak vatandaşlara uyarıda bulunması dikkat çekti.

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