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Doç. Dr. ’ın İsmi Konferans salonuna verildi

Öğretim üyesi merhum Doç. Dr. ’ın ismi yeni ilahiyat fakültesi konferans salonunda yaşatılacak.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:47 ABONE OL
Doç. Dr. Ali Arslan’ın İsmi İlahiyat Fakültesi Konferans salonuna verildi

Merhum Arslan'ın ismi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak BEÜ Senato Kurulu toplantısında alınan kararla yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonuna verildi.
Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim dalında görevli değerli hoca Doç. Dr. Üyesi Arslan, 2013 yılından buyana üniversiteye önemli katkılar sunmuş, alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda makale ve bildiri ile de bilim dünyasına eserler bırakmıştı. Fakülte Dekan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Arslan, 5 Aralık 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek aramızdan ayrılmıştı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuya ilişkin açıklamasında, "Değerli hocalarımızdan Doç. Dr. Arslan'ın ölümünün ailesi ve yakınları başta olmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesini derin üzüntü içerisine soktu. Kendisinin adının bundan böyle yeni İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yaşatılacak. Değerli hocamıza, kurum kültürümüz ve kimliğimize olan katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

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Doç. Dr. Ali Arslan’ın İsmi İlahiyat Fakültesi Konferans salonuna verildi
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