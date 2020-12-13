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Ne Demek? Elhamdülillah Türkçe Anlamı Nedir?

Müslümanların dilinden düşürmediği dua ve zikir cümlelerinden bir tanesidir. Kur’an-I Kerim’de yirmi üç yerde sözcü geçmiştir. Fatiha suresi de “el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn” âyetiyle başlamıştır. İslamiyet’in yayılmasından sonra çeşitli dua ve zikir sözcükleri kısaltılarak söylenmeye başlamıştır. Elhamdülillah kısaca hamdele olarak da söylenmektedir. Elhamdülillah ne demek, ne anlama gelir sorularının cevabı da günümüzde sıkça araştırılır. Elhamdülillah Türkçe anlamı nedir? Elhamdülillah demek ve zikir çekmenin faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:52 Son Güncelleme: 13.12.2020 15:52 ABONE OL
Elhamdülillah Ne Demek? Elhamdülillah Türkçe Anlamı Nedir?

Elhamdülillah, dua ve zikir cümlesidir. İslam dinine inananların dilinden düşmeyen ve en sık söylenen cümlelerdendir. Özellikle dini gecelerde bu zikir daha fazla söylenir. Allah'a (C.C) hamd etmek amacıyla söylenen elhamdülillah kısaca hamdele olarak söylenir. Elhamdülillah ne demek, ne anlama gelir sorusu da birçok kişinin merak ettiği konulardan bir tanesidir. Elhamdülillah Türkçe anlamı ve elhamdülillah demenin faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ELHAMDÜLİLLAH NE DEMEK?

Müslüman âlemi için çok önemli bir yere sahiptir. En çok söylenen dua ve zikir cümlelerinden birisidir. Hadis kaynaklarında da elhamdülillah zikri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Allah'a hamd ile başlanmayan her işin eksik ve bereketsiz olduğunu açıklamış, aksıran her müminin "elhamdülillâh" demesini emretmiş, hamdetmeye dair duaları okumanın günahların bağışlanmasına vesile olacağını, tahmîdin en faziletli zikirlerden biri olduğunu, bu zikirlere devam edenlerin büyük mükâfatlara erişeceklerini ve bunun sadaka yerine geçeceğini haber vermiştir.

ELHAMDÜLİLLAH TÜRKÇE ANLAMI

Elhamdülillah, Allah'a (C.C) hamd olsun anlamını taşımaktadır. Her Müslümanın sıkça söylemesi gereken zikir ve dua cümlesidir. Bir hadise göre, Peygamber Efendimiz, hamd ile başlamayan her işin eksik ve bereketsiz olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle de İslam dinine inanalar açısında bu zikir cümlesi oldukça önem taşır.

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Elhamdülillah Ne Demek? Elhamdülillah Türkçe Anlamı Nedir?
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