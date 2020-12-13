ENDEM ile engeli vatandaşlar bir çatı atında toplanacak

Engelli vatandaşların her zaman yanında yer alan ve onların hayatını kolaylaştırmaya büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak Konya'da engelsiz bir yaşamı inşa etmek amacıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan ENDEM, Konya'da ikamet eden engelli vatandaşları bir çatı altında toplayarak onlarla daha yakın ilişki kurmayı, şehrin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçları daha hızlı şekilde belirlemeyi amaçlıyor. ENDEM'e kayıt yaptıran engelli vatandaşlarla daha hızlı ve doğru iletişim içinde olunması hedeflenirken, ayrıca KOSKİ su indirimi ve toplu ulaşım hizmetleri gibi güncellenmesi gereken hizmetler de bu merkez tarafından takip edilecek. Engelli vatandaşlar, Engelli Destek Merkezi'ne kayıt yaptırmak için "endem.konya.bel.tr" adresinde bulunan formu doldurmaları, değişen bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Başvuru esnasında engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hangi hizmetlere ihtiyaçları olduğu da

soruluyor.