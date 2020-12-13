Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.