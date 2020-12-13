Evdeki eğlence kanlı bitti

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında 02.30 sıralarında binanın bodrum katında eğlenen kadın ve erkeklerin olduğu gruptakiler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Bodrum katta başlayan tartışma sokakta da devam etti. Burada bir kişi silahla grupta bulunan Selçuk Durna'ya tabancayla ateş etti. Karnından vurulan Durna yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Durna, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bodrum katta ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Adreste bulunan 4'ü kadın 7 kişi emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mustafa BAKIRHAN/SABAH