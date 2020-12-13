Evsizlere lüks otellerin kapıları açıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla İstanbul'da geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması, bu sene pandemi koşullarına uygun şekilde İstanbul genelinde sürüyor.

Türkiye çapında koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz vatandaşlar için İstanbul Valiliği, harekete geçti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçede gerçekleştirilen uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşlardan evsiz/mekansız vatandaşların yetkililere bildirilmesini istedi.

MEVSİM ŞARTLARI VE SALGINA KARŞI EVSİZ VATANDAŞLARA KORUMA

Açıklamada, karakollara bildirilen vatandaşların, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştirildiği, PCR testi yapıldığı, temizlik, giyim, yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçlarının karşılandığı, gerekli durumlarda uzmanlar tarafından psikolojik destek hizmeti verildiği kaydedildi.

123 VATANDAŞ OTELLERDE AĞIRLANIYOR

Fatih Kaymakamı Kaan Peker, otelde kalan vatandaşları ziyaret ederek yakından ilgilendi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Peker; mevsim şartları ve salgın nedeniyle ihtiyacı bulunan vatandaşlara destek olmanın güzel bir duygu olduğunu belirtirken; İstanbullulardan evsiz vatandaşların bildirilmesi konusunda destek ve katkılarını beklediğini iletti.

Fatih'te 7 ayrı noktada toplam 123 vatandaşın otellerde ağırlandığını aktaran Peker, emniyet, zabıta ve Kaymakamlığın iletişim numaralarından evsiz vatandaşların bildirilebileceğini söyledi.