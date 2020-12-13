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Garsondan engelli gence ayakkabı hediyesi

’ta bir pastanede garsonluk yapan genç, ayağında ayakkabısı olmayan tekerlekli sandalye ile gezen engelliye yeni ayakkabı alarak kendi elleriyle giydirdi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:04 ABONE OL
Garsondan engelli gence ayakkabı hediyesi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir pastanede çalışan Enes Bulut, tekerlekli sandalyesi ile sık sık pastane önüne gelen ve ayağındaki çorapla dolaşan engelliye mağazadan yeni ayakkabı almak istedi. Garson genç, pastane önünde yara bandı satarak para kazanmaya çalışan engelliye yeni ayakkabı alarak kendi elleriyle giydirdi.

İnsanlara iyilik yapmayı çok sevdiğini söyleyen garson Enes Bulut, "Ben pastanede tezgahtarım, bu arkadaşımız gelir ve burada yara bandı satmaya çalışırdı ve biz de elimizden geldiği kadar salep ile su verirdik. İnsanların yalnız ve engelli insanlara bakmalarını öneririm. Çok mutluyum, insanlara el uzatmayı severim" diye konuştu.

Yeni ayakkabılarına kavuşan engelli genç ise, mutluluğunu yaptığı hareketlerle ifade etmeye çalıştı.

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Garsondan engelli gence ayakkabı hediyesi
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