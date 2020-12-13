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Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler! İstanbul'da sokağa çıkma yasağını deldiler!

'deki denetim noktasında içinde 5 kişinin olduğu taksiden şüphelenen polis, takside yaptığı aramada buldu. Gözaltına alınan 5 kişiye ayrıca herhangi bir izin belgesi gösteremedikleri için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 11:14 ABONE OL
Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler! İstanbul'da sokağa çıkma yasağını deldiler!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor. Maltepe'de gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri ve içinde 5 kişinin olduğu 34 TEN 65 plakalı takside yaptıkları aramada uyuşturucu madde buldu. Takside bulunan uyuşturucuya el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı.

GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURUP KÜFÜR ETTİLER

İşlemlerinin yapılması için polis merkezine götürülen şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkabilmek için gerekli olan izin belgeleri olmadığı için kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Taksi ise yapılan işlemlerin ardından çekiciyle otoparka çekildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar gözaltına alınıp polis arabasına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına küfür ve tehdit ettiler.

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Gazetecilere küfür edip tehdit ettiler! İstanbul'da sokağa çıkma yasağını deldiler!
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