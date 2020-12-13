Gelinliği kefen oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce kaçarak evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18) boğazını kesip, bıçaklayarak öldüren Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkunç olay, 3 Aralık gecesi Beyşehir'de meydana geldi. 21 yaşındaki inşaat işçisi Sabri Çiçek, 4 ay önce Ankara'da yaşayan Ece Çiçek'i kaçırıp Beyşehir'e geldi. Sabri ve Ece Çiçek, burada evlendi. Çift arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'i, boğazından kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden polis, genç kadını kanlar içerisinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ankara Etimesgut'ta yaşayan ağabey Naim Ertürk, SABAH'a konuştu: "6 ay önce evimize gelip, kız kardeşimi istediler. Babama 'Ben Sabri'yi seviyorum vermezsen kaçarım' dedi. Daha yaşı küçüktü. Ondan dolayı rızamız yoktu. İstedik ki ailelerin de rızası olsun, '1-1.5 sene sonra düğün yapalım' dedik. Kardeşim kendisine çeyiz hazırlamıştı. Sabri'nin kız kardeşleri 'Bizim ailenin maddi durumu yok, sen gel Sabri'ye kaç' demiş. Ece de 'Ben aileme ihanet edemem, kaçamam' diye karşılık vermiş. Bunun üzerine karşı taraf, 'O zaman yüzüğü atar, seni ortada bırakırız' demişler. Kız kardeşim de bundan çekinmiş ve kaçmış." Sabri Çiçek'in büyüyle uğraştığını ve çok kıskandığı için evin perdelerini ve camlarını dahi açtırmadığını anlatan Ertürk, "Beyşehir'e gittikten sonra nikah yapmalarını istedik. Ece ilk günler mutlu olduğunu söylüyordu. Ancak daha sonra anneme 'Sabri büyüyle uğraşıyor' demiş. Kıskançlığından perdeleri kapattırıyormuş" diye konuştu. Kız kardeşinin olay günü annesini arayarak boşanmak istediğini söylediğini belirten Ertürk, "Olay günü Ece annemi aramış. 'Ben yapamıyorum, boşanacağım' demiş. Ben de, 'O zaman gidip alalım' dedim. Ece, 'Pazartesi çıkıp gelirim' demiş. Sokağa çıkma yasağı olmasaydı o gün çıkıp gelebilirdi. Anneme olay sabahı gelinlikli fotoğrafını atmış. 'Ağabeyim beni bu halde göremedi, görsün' demiş. O gece Ece'yle görüştük, sonra onu öldürmüş" ifadelerini kullandı.Naim Ertürk, sözlerine şöyle devam etti: "Kız kardeşime ulaşamayınca komşusunu arayıp 'Bir bakın' dedik. Kapıya gittiklerinde içeride ses yokmuş. Son konuşmamızda Ece arkadan, 'Ağabey yetişin elinde bıçak var beni öldürecek. Anne, baba yetişin' demişti. Sabri eline bıçak alıp kardeşimin yanına gitmiş. 'Kaçamasın' diye de kapıyı üzerine kilitlemiş. İlk darbeyi salonda karnına vurmuş. Sonra elini ve kanlı bıçağı yıkamak için banyoya gitmiş. Kardeşim kendine gelip, ayağa kalktıktan sonra kapıya doğru yönelmiş. Sabri bunu görmüş ve 'Sen hâlâ ölmedin mi' diyerek boğazını kesmiş."