Gönülleri kazandıran yüzleri güldüren proje

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olup, onların gönüllerinde yer edinmek için birçok sosyal projeyi hayata geçiren ve devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Gönül Kazan' adı verilen proje ile evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriyor. Adı gibi gönül kazandıran ve yüz güldüren projeye kısa bir süre önce dâhil olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz "Allah belediyemizden razı olsun. Sofram hiç boş kalmıyor" diyerek verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HERGÜN YEMEK GÖTÜRÜLÜYOR

Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden ve yaşadığı 3 köyün en büyüğü olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz, 19 yıl önce eşini kaybetti. 80 yıldır aynı köyde ikamet eden Saime teyze, yaşından dolayı gündelik işlerinde zorlanıyor. Herhangi bir hastalığı olmayan Saime teyze Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gönül Kazan' projesine dahil oldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle Saime teyzenin sofrası boş kalmıyor.

"ALLAH BELEDİYEMİZDEN RAZI OLSUN"

Yemek yapmakta zorlandığını ifade eden Saime Teyze; "Allah Belediyemizden razı olsun. 97 yaşındayım. Yaşımdan dolayı yemek yapamıyorum. Tek başıma bu evde yaşıyorum. Sağ olsunlar her gün yemeğim geliyor. Sofram hiç boş kalmıyor. Allah vesile olan herkesten razı olsun" dedi.

GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

"Gönül Kazan" projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşların evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Büyükakın, “Belediyeler kimsesizlerin kimsesidir”