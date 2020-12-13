Gusül Abdesti ile Namaz Kılınır Mı? Gusül Abdesti ile Normal Abdest Almadan Namaz Kılınır Mı?

İslam'ın ikinci şartı olarak kabul eden namaz, en doğru şekilde ve huşu içerisinde kılınması oldukça önem taşır. Namaz ibadeti yerine getirilmeden önce ise abdest alınması şarttır. Gusül abdesti ile namaz kılınır mı sorusu bu noktada akıllarda kalan başlıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre gusül abdesti ile namaz kılınabilir mi sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GUSÜL ABDESTİ İLE NAMAZ KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sıkça sorulan sorular köşesinde bu konu da yer almıştır. Bu yönde birçok vatandaş akıllarına takılan bu soruya cevap bulmak için araştırmalar yapmaktadır. Namaz ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Gusül, abdesti de içerdiğinden ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira, Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem'in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer de "Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!" diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebir, XII, 371).