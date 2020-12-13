Hastanede cinayet nöbetine suçüstü

İstanbul'da alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili şüpheliler, hastane etrafında yakalandı. Olay, 11 Aralık'ta Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Dört araçla çatışmaya giren kişilerin açtığı ateşle 27 yaşındaki Yunus E. kaldırıldığı hastanede öldü. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştıkları saptanan şüphelilerden silahı kullanan Ahmet E. (24), Tarık C. (23) ile silahı saklamak üzere teslim aldığı iddia edilen Osman A.'yı (26), yaşamını kaybeden Yunus E.'nin kaldırıldığı hastane çevresinde yakaladı. Şüphelilerin; yaraladıkları Yunus E.'nin ölmemesi durumunda öldürmeyi planladıkları da iddia edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.