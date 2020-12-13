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HAYDİ ekipleri 4 yasaklı ırk köpeği kurtardı

’ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekibi, sosyal medya üzerinden yasaklı ırk köpekleri satmaya çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 12:40 ABONE OL
HAYDİ ekipleri 4 yasaklı ırk köpeği kurtardı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekibi, sosyal medya üzerinden N.A. kullanıcı adlı bir kişinin yasaklı ırk köpek satış ilanı verdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Profil sahibinin kimlik bilgilerini tespit eden 'siber devriyeler' aracılığı ile N.A. kullanıcı adlı hesabın sahibi F.A'nın adresine baskın düzenlendi.

Adreste yasaklı ırk köpeklerin F.A.'ya ait olduğu tespit edilerek üçü yavru olmak üzere 4 Amerikan Staffordshire Terrier ırkı köpek muhafaza altına alındı.

F.A. isimli şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca her bir köpek için 9 bin 563 Türk lirası olmak üzere toplam 38 bin 252 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, muhafaza altına alınan köpekler ise Belediye Veterinerine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ EKİBİ tarafından konuyla ilgili bilgilendirmesinde ise, "Vatandaşlarımızın Hayvan Hakları konularıyla ilgili HAYDİ uygulaması üzerinden bizleri bilgilendirmeleri mücadelemize güç katacaktır" denildi.

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HAYDİ ekipleri 4 yasaklı ırk köpeği kurtardı
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