Belediye sosyal medya hesabı üzerinden, "Derler ki; "Her kuşun bir dalı vardır." Biz de her dala bir kuş, Her kuşa çocuklarımızın yaptığı yuvalar kondurduk.🕊🏡" paylaşımında bulundu.

Belediyenin bu sıcak çalışması vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Rengarenk kuş evleriyle ağaçları süsleyen belediyeye, vatandaşlar da sosyal medya paylaşımlarıyla destek verdi.