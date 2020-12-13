İstanbul’da sokakta yaşayanlar artık “evsiz” değil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla sokakta yaşayan vatandaşlar için "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması geçen yıl ilk kez uygulanmaya başladı. Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma ile Dayanışma Vakıflarının aracılık ettiği çalışma bu sene de pandemi koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ediyor.



"İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER KONUDA YANLARINDA OLUYORUZ"

Evsiz vatandaşların kaldığı otellerden birini ziyaret eden Fatih Kaymakam Kaan Peker, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla İstanbul'un 38 ilçesinde olduğu gibi Fatih ilçemizde evsiz olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızın ayarladığımız otellerde misafir etme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçları karşılanmakla beraber özellikle içinden geçtiğimiz salgın koşulları göz önüne alındığında sağlıkla ilgili konularda da ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında oluyoruz. Bu anlamda otele girişlerinden itibaren PCR testleri yapılmaktadır. İlerleyen süreçte psikolojik konularda ve diğer sağlıkla ilgili konularda ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Misafir edilen evsiz vatandaşların sosyal güvenceye sahip olmalarını sağladıklarını aktaran Kaymakam Peker, İstanbullu vatandaşlara evsiz vatandaşları bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.