İzmir'de sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 29 araca zarar verdi

Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinden Ahmet Çağlayan, "Evimizde oturuyorduk, gürültü oldu ve sonra aşağıya indik. İstinat duvarı çökmüş, arabalar altında kaldı. Benim aracım da burada zarar gördü. Karşı sitenin istinat duvarı çöktü. Dolma toprak, yağmur yağınca çökme meydana geldi." dedi.

Aracı ve motosikleti zarar gören Hakan Yalçın da, "Yoğun yağış sonucunda istinat duvarı araçların üzerine düşmüş. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz. İnşallah böyle bir şey olur, birçok vatandaş şu an mağdur durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz. Birçok kişi evdeydi, çok şükür kimse yoktu burada. Benim de aracım var ve motorum zarar gördü." ifadelerini kullandı.