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'de sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu

’in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç dolayısı ile taşan derenin sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 04:36 ABONE OL
İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu
Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
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İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu
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