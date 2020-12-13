Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta gerçekleştirilecek?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 30 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Bu toplanın ardından alınan kararlar ise Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilirken bu hafta ki toplantı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Son toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde;