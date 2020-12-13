Kadınların korkulu rüyası olmuşlardı! Güvenlik kameralarından yakalandılar

İstanbul'da özellikle cep telefonlarıyla konuşan kadınların cep telefonu ve çantalarını çalarak seri kapkaç olaylarına karışan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler kapkaç olaylarının öncesinde ve sonrasında güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

İstanbul Polisi, farklı ilçelerden peş peşe gelen seri şikayetler üzerine soruşturma açarak inceleme başlattı. İddialara göre; iki kapkaççı, özellikle cep telefonlarıyla konuşan kadınların cep telefonları ve çantalarını çalarak farklı ilçelerde çok sayıda olay gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, açık kimlikleri ve ikamet adresleri kısa süre içerisinde tespit edilen iki şüpheli A.D. (22) ve M.A.'yı (24) gözaltına aldı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Dört çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Bir suç ortakları daha polisler tarafından aranan şüpheliler, kapkaç olaylarının öncesinde ve sonrasında güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.