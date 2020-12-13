Kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları!

Kafe, restoran, kahvehane ve lokanta gibi birçok işyeri bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı ile paket servise geçti. Hafta sonları ise belirlenen saat aralıklarında hizmet vermek zorunda tutulan işyerleri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu kapsamda tedbirlerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin yayımlanan genelge detayları…
KAFE RESTORAN KAHVEHANE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
20 Kasım tarihinde başlayan yeni tedirler kapsamında Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti. Bu noktada hayatın ne zaman normale döneceği merak ediliyor…
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.