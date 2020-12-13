Kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları!

Kafe, restoran, kahvehane ve lokanta gibi birçok işyeri bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı ile paket servise geçti. Hafta sonları ise belirlenen saat aralıklarında hizmet vermek zorunda tutulan işyerleri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu kapsamda tedbirlerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, kafe, restoran, kahvehane ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin yayımlanan genelge detayları…

KAFE RESTORAN KAHVEHANE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Kasım tarihinde başlayan yeni tedirler kapsamında Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti. Bu noktada hayatın ne zaman normale döneceği merak ediliyor…