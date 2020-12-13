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Kargo TIR'ı yaptı kupa yola fırladı

’da kargo taşıyan PTT kargo TIR'ının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR'ın kupası çekiciden ayrılarak yola fırladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:43 ABONE OL
Kargo TIR'ı kaza yaptı kupa yola fırladı

Bursa istikametinden Balıkesir yönüne giden PTT kargoya ait gönderi yüklü TIR sürücüsü, Mustafakemalpaşa yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ekisiyle hurdaya dönen TIR'ın kupa kısmı çekiciden ayrılarak yola savruldu. O sırada kaza yerinden başka araçların geçmemesi olası bir faciayı önledi. TIR'da bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlatırken, bir süre trafiğe kapalı kalan yol kısa süre sonra tekrar trafiğe açıldı. TIR'da bulunan kargo kolileri kaza yerine çağırılan bir başka TIR'a yüklenerek gönderildi.

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Kargo TIR'ı kaza yaptı kupa yola fırladı
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