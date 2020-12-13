Katil zanlısından "keşke"li savunma

Ferhat Yıldırım, İstanbul Sultangazi'de eşinden şiddet gören kız kardeşi Hilal Aydın'ı, Darıca'daki baba evine getirmiş, buna öfkelenen Aydın ailesi Yıldırım ailesinin Darıca'daki evlerine baskın yapmış ve 30 yaşındaki Ferhat Yıldırım tabanca ile öldürülmüştü. Cinayete karışan Yıldırım'ın kayınbiraderleri, dayı çocukları ve amcası olmak üzere, 1'i tutuklu toplam 10 kişinin Gebze Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ikinci duruşma yapıldı. Mahkemede ilk kez savunmasını yapan katil zanlısı Fazıl Aydın, Ferhat Yıldırım'ın, kardeşi Hilal Aydın'ı babasının evine götürmesi üzerine olayların geliştiğini anlattı. Aydın, İskender ve Bayram isimli abilerinin "Biz Gebze'ye gidip konuşalım" dediğini, kendisinin de "Gençler olarak biz de gelelim" diyerek abilerine katıldığını belirtti.





İFADELER ÇELİŞKİLİ



Darıca'daki çatışmanın ardından bayıldığını söyleyen Fazıl Aydın, "Benden başka kimsede silah yoktu. Benden başka ateş eden olmamıştı. 10 gün sonra teslim oldum. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi. Sanıklar Abdulsamet Aydın, İskender Aydın, Yılmaz Aydın ve Mesut Çınar ise olayda ateş etmediklerini ve Yıldırım'ın nasıl vurulduğunu görmediklerini öne sürdü. Ferhat Yıldırım'ın babasına "oğlunu öldüreceğiz" dediği öne sürülen sanık Kadir Tebiş de suçlamaları kabul etmedi. Tebiş, Yıldırım'ın nasıl vurulduğunu görmediğini ancak Fazıl Aydın'dan başka kimsenin ateş etmediğini iddia etti.





Sanık Resul Aydın ise olayda, ölen Ferhat Yıldırım, öldüren Fazıl Aydın ve kalabalık grup içindeki birilerinin ateş ettiğini söyledi. Mahkeme başkanı, katil zanlısı Fazıl Aydın ile bazı sanıkların soruşturma aşamasında alınan ifadeleri ile mahkemede verdikleri ifadelerin çelişkili olduğuna dikkat çekti. Ek savunma yapmak istemeyen sanıklar, beraatlerini veya lehlerine olan hükümlerin uygulanmasını istedi.



ATEŞ EDE EDE DAİREYE ÇIKTILAR



Sanıkların ardından tanıklar dinlendi. Tanık Özlem Ökruca, baskın yapılan Yıldırım ailesinin en üst katta, kendisinin de apartmanın giriş katında oturduğunu söyleyerek, olayı özetle şöyle anlattı: "Apartmandan bağırış sesleri gelince cama çıktım. Birkaç adamın yukarı doğru çıktığını, adamlardan birinin yukarıya doğru ateş ettiğini gördüm. Eğildim, çocuklarımı arka odaya götürdüm. Ne olduğuna bakmak için yine geldim, tekrar ateş edildi. Silah sesleri ileriden geldi. Ferhat tek başına koşuyordu. Ferhat'ın peşinden giden 5 şahsın da elinde tabanca vardı. Yine ateş sesi geldi, çocuklar bağırdı. Çocuklara baktıktan sonra dışarı çıktım. Dışarıda yaklaşık 20 kişilik kalabalık vardı. Takkeli, cübbeli biri (Yılmaz Aydın), 'Ferhat'ı vurun, öldürün, sonra Nafize'yi öldürün' dedi. Nazife teyzeye de vurduklarını gördüm."



ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİ SÖYLEMİŞTİ



Duruşmada daha sonra Yıldırım ailesinin avukatlarından Müşir Deliduman, sanıklardan sadece Fazıl Aydın'ın tutuklu yargılanmasına itiraz etti. Deliduman, Mesut Çınar dışındaki diğer 8 sanığın da cinayete iştirakten tutuklanmalarını talep etti. Fazıl Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer 8 sanığın tutuklanması talebini kabul etmedi. Duruşma, kalan tanıkların dinlenmesi için üç ay sonraya ertelendi. Darıca, Bayramoğlu Mahallesinde 7 Haziran 2019'da meydana gelen olayda öldürülen Ferhat Yıldırım, ölmeden önce hastanede polislere katilinin adını vermişti.