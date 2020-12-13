Katilleri baz istasyonu ele verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mert Kayacan 23 Ağustos'ta kayboldu. Asayiş Şube Müdürlüğü konu ile ilgili geniş soruşturma başlattı. İğne ile kuyu kazar gibi çalışan ekipler, Kayacan'ın Narlıdere'de telefonunun son olarak sinyal verdiği ormanlık araziye yakın bölgede iki arkadaşının da telefon sinyali verdiğini tespit etti. Bunun üzerine Kayacan'ın arkadaşları B.A (25) ile R.K. (25) gözaltına alındı. Kayacan'a ait otomobil Bornova ilçesinde üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulundu.

ZANLILARDAN BİRİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan zanlılardan biri susma hakkını kullanırken, diğeri cinayeti işlediğini itiraf etti. Kayacan'ı Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda başına tabancayla ateş ederek öldürdüklerini ve ormanlık alana açtıkları çukura gömdüklerini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda kadavra köpeği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucu Mert Kayacan'ın cesedi çukura gömülü bulundu. Şüpheliler B.A. ve R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.