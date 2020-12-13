Kayseri'de öldürülen yavru köpeği kaçıran kişi bulundu

Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi'nde Seda Nur Ş'nin 1 buçuk yaşındaki kangal cinsi köpek işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Kayseri'de yaşayan ve hafta sonu anneannesinin yanına gelen Seda Nur Ş, köpeğinin komşuları olan M.Ö adlı genç tarafından kaçırıldığını söyledi.

ÖNCE SEVDİ SONRA KAÇIRDI

Köpeğinin Sarıoğlan İlçesi'nde yaşayan anneannesinin yanında kaldığını belirten Seda Nur Ş jandarmaya verdiği ifadede;"Ben anneannemle birlikteyken M.Ö gelip köpeği sevdi. Daha sonra onu köpeğimi kaçırırken gördüm. Babam yanımızda olmadığı için peşinden gidemedim. Bir gün boyunca aradığım köpeğimi sabah ayakları ve boğazı iple bağlanarak öldürülmüş halde buldum. Köpeğimin ölüsünün yanında ise fırça sapı vardı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

GÖZALTINA ALINMADI

Seda Nur Ş'nin şikayetinin ardından jandarma 17 yaşındaki M.Ö'nün evine gitti. Sözlü ifadesine başvurulan M.Ö köpeği kendisinin öldürmediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma gözaltı yapmadan evden ayrıldı. Anneanne D.Ş'nin de ifadesini alan jandarma Seda nur Ş'nin babasının da ifadesini aldıktan sonra dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderecek.

HAVANLAR MAL KABUL EDİLDİĞİ İÇİN DİREK GÖZALTI YAPILAMIYOR

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım; "Seda Nur Ş ile görüştük. Köpeği kaçıran kişi aynı mahallede oturan M.Ö adlı kişi. Köpeğin sahibi Seda Nur Ş, bu kişiyi köpeğini kaçırırken görüyor. Jandarmaya bu kişi hakkında şikayette de bulunuyor. Bunun üzerine Jandarma o şahsa ulaştı ancak, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı olmadan M.Ö gözaltına alınamadı. Kendisi jandarmaya köpeği öldürmediğini söylemiş, Jandarma Anneanne D.Ş ve torunu Seda Nur Ş'nin ifadesini aldı. Sadece babanın ifadesi alınmadı. Jandarma tüm delil ve ifadeleri tamamladıktan sonra savcılığa başvuracak. Bu kişi savcının talimatı olursa gözaltına alınacak. Hayvanlar, kanunlarımızda bir mal olarak kabul edildiği için jandarma savcı talimatı olmadan direk bu şahsı gözaltına alamıyor. O yüzden hayvan halkları kanunlarımızın acilen revize edilmesi şart" diye konuştu.