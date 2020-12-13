Kısıtlamada çalınan sirenler merak uyandırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tanıtım çekimleri için kısıtlama gününde polis sirenlerinin çalınması İstanbul'da şaşkınlığa neden oldu. Kısıtlama gününde yoğun polis sirenlerini duyanlar sosyal medyadan acaba İstanbul'da büyük endişe yarattı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu kısıtlama için evlerinde bulunan vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu. 9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi. Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.