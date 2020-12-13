Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamaya rağmen sokakta yatıyorlar

Kısıtlamaya rağmen sokakta yatıyorlar

'da artan koronavirüs vakalarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evsizler; sokaklarda tünellerde ve kaldırımlarda beton zemine serdikleri battaniyelere sarılarak uyumaya devam ediyor. Dolmabahçe'de de 4 kişi battaniye yardımıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:04 ABONE OL
Kısıtlamaya rağmen sokakta yatıyorlar

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Cuma akşamı 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi Günü sabah 05.00'e kadar devam ediyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evsizlerin sokakta yattı. Taksim Meydanı'nın altında bulunan tünelde bir kişinin, beton zemin üzerinde battaniyeye sarılarak uyuduğu görüldü.

Bomonti- Dolmabahçe Tüneli'nin Dolmabahçe çıkışında da 4 kişi kaldırıma serdikleri battaniyelerin üzerinde uyudu. Havanın soğuk olması, koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 4 kişi battaniye yardımıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Mustafa BAKIRHAN/SABAH

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamaya rağmen sokakta yatıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA