Kısıtlamaya rağmen sokakta yatıyorlar

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Cuma akşamı 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi Günü sabah 05.00'e kadar devam ediyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evsizlerin sokakta yattı. Taksim Meydanı'nın altında bulunan tünelde bir kişinin, beton zemin üzerinde battaniyeye sarılarak uyuduğu görüldü.

Bomonti- Dolmabahçe Tüneli'nin Dolmabahçe çıkışında da 4 kişi kaldırıma serdikleri battaniyelerin üzerinde uyudu. Havanın soğuk olması, koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 4 kişi battaniye yardımıyla soğuktan korunmaya çalıştı.

Mustafa BAKIRHAN/SABAH