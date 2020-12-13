Kız arkadaşını darp etmişti! Gözaltına alındı!

İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba E.'yi (26) darp eden şüpheli gözaltına alındı.

Olay iddialara göre geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Şişli'de yaşandı. İddialara göre; Tuğba E. (26), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Darp raporu alan mağdur Tuğba E. şikayetçi olunca şüpheli M.B.'nin ifadesi alındı. M.B. adliyeye sevk edildi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine Tuğba E. şiddetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniden ifadeye çağırılan şüpheli M.B.'nin gözaltına alındığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.